Bologna, Saputo: 'Pronto a investire'

"La parola d'ordine per il futuro è: mai più". Il concetto riguarda quella prima parte di stagione chiusa a 14 punti e al terzultimo posto, con annesso rischio di retrocessione. Parla Joey Saputo, patron del Bologna, per annunciare le linee programmatiche del futuro. Nella conferenza stampa tenuta allo stadio Dall'Ara, poco prima del volo per rientrare a Montreal, Saputo annuncia investimenti: "Sono competitivo. In questi quattro anni ci siamo assestati in serie A, ma nella prima parte di stagione abbiamo sofferto troppo e non dovrà succedere mai più. Ho toccato con mano che con qualche investimento e l'arrivo di un nuovo allenatore la squadra è cresciuta e viaggiato a ritmo Champions collezionando 30 punti in 17 punti. E' su questa linea che voglio continuare. Investirò per un Bologna che sia sempre da colonna sinistra della parte classifica: così, azzeccando la stagione lotteremo per l'Europa e quando andrà male non rischieremo mai la serie B".