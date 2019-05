Gp Monaco:Hamilton, 'Lauda mio complice'

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - ''Niki era il mio complice, lui mi ha convinto a venire alla Mercedes e lui mi aiutava a migliorare la macchina''. Nel giorno della pole position a Montecarlo, il pensiero di Lewis Hamilton è ancora per Niki Lauda scomparso nella notte tra lunedì e martedì scorso all'età di 70 anni.

''Non lo dimenticheremo mai - aggiunge il campione del mondo della Mercedes - i nostri pensieri saranno sempre per lui''.

Poi Hamilton parla di Monaco e della sua prestazione: "Grazie al pubblico, qui è casa mia. Questa è una gara che ogni pilota sogna di vincere sin da ragazzino, è sempre un sogno e cerchi di dare sempre tutto quello che hai. Macchina splendida, bellissima battaglia con Valtteri che è stato velocissimo per tutto il weekend. La voglia di conquistare questa pole, che significa così tanto per me, mi ha portato a scavare dentro di me più che mai. Grazie al mio team, il giro è stato incredibile, mi sento magnificamente ora''.