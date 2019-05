Schiacciato da lastra, 3 indagati

'Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Piacenza, in relazione all'incidente sul lavoro che l'altro giorno è costato la vita a un saldatore pensionato di 68 anni, schiacciato da un'enorme lastra di acciaio che gli è caduta addosso in un'officina, uccidendolo sul colpo. Indagati per omicidio colposo sono il responsabile della sicurezza della ditta, il legale rappresentante e un addetto ai carrelli. Nel frattempo è stata anche disposta l'autopsia sulla salma.