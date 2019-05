Jazz e rock in chiave 'groove' a Rimini

Jazz, rock e classica in chiave 'groove' per l'estate in musica di 'Percuotere la mente' 2019, la sezione della Sagra Musicale Malatestiana alla Corte degli Agostiniani, a Rimini. Sei gli appuntamenti previsti tra giugno e luglio e sul palco si alterneranno Tom Walker, Rufus Wainwright, Fabrizio Bosso, gli Echo and the Bunnymann, BartolomeyBittmann. Spazio anche a un progetto dedicato ai trent'anni della caduta del muro di Berlino.

L'edizione 2019 della rassegna partirà dal nuovo Teatro Galli che ospiterà 'Chet to Chet', una serata che sabato 15 giugno vedrà Fabrizio Bosso protagonista di un omaggio a Chet Baker.

Alla Corte degli Agostiniani, invece, il 24 giugno si esibirà Tom Walker. Il cantautore britannico presenterà il suo album di debutto 'What A Time To Be Alive'. Poi gli Echo & The Bunnymen, l'8 luglio e il 17 luglio jazz e groove con il violoncellista Matthias Bartolomey e il violinista e suonatore di mandola Klemens Bittmann.