Giornalismo: Dig Festival parte dalle 'questioni personali'

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Il giornalismo può essere "una sorta di resistenza civile alla menzogna". Lo sottolinea il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini presentando la quinta edizione del DIG Festival, la rassegna internazionale dedicata al video giornalismo investigativo che dal 30 maggio al 2 giugno sarà ospitata a Riccione. 'Personal Matters' è il filo conduttore di eventi, seminari e mostre, perché è sempre una questione personale, quando si corrono dei rischi così come quando si guarda e interpreta la realtà.

Sono stati raccolti 302 lavori, con il 60% delle opere provenienti da oltre 20 Paesi stranieri e una giuria di 13 professionisti presieduta da Naomi Klein, che torna in Italia dopo 4 anni, assegnerà i Dig Awards. The Panama Papers di Alex Winter inaugura le proiezioni (49 in palinsesto) tra le quali meritano di essere segnalate l'inchiesta di Roman Anin (Novaya Gazeta) sulle ricchezze accumulate dalle guardie del corpo di Putin (President's Bodyguards Wealth) o di Paul Lewis (Guardian) sulla rete europea e italiana di Steve Bannon, ex banchiere della Goldman Sachs, ex stratega di Donald Trump, ex direttore del sito di estrema destra Breitbart News e strenuo sostenitore del neo populismo ('How Steve Bannon's far-right Movement stalled in Europe').

Accanto a tanti reporter, il DIG Festival ospiterà anche concerti, spettacoli e mostre. Ericailcane, lo streetartist ha firmato la locandina della manifestazione reinterpretando il simbolo del giornalismo d'inchiesta, 'watchdog', il cane da guardia della democrazia. Elio Germano porta in scena Segnale d'allarme. La mia battaglia, proiezione in realtà virtuale mentre un racconto fotografico del 1969 - dell'archivio fotografico ANSA - racconta i grandi eventi di quell'anno, dall'allunaggio alla strage di Piazza Fontana con i volti di chi è rimasto ai margini, piccole storie individuali che hanno incrociato la Storia. (ANSA).