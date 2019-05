Vvf a lezione arrampicata sulle piante

Le tecniche di ascesa e soccorso sugli alberi, le criticità nelle manovre di arrampicata e nella manutenzione di piante ad alto fusto. Sono alcuni dei temi al centro di un meeting formativo che ha coinvolto i Vigili del Fuoco di Bologna e il personale dell'Anaf (Associazione Nazionale Arboricoltori su fune), che si sono incontrati ieri all'Istituto tecnico agrario Serpieri di Bologna. L'associazione degli arboricoltori-scalatori opera da alcuni anni in diversi contesti, incluso quello urbano, soprattutto per la manutenzione di grandi alberi, mentre l'interesse dei Vigili del Fuoco in questo ambito è finalizzato alla sicurezza e al soccorso. Il meeting, cui hanno partecipato esperti dell'Anaf e il personale speleo alpino fluviale e del reparto dell'aerosoccorso del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Bologna, ha avuto come obiettivo lo scambio di informazioni, procedure d'intervento e altre competenze. Lo scambio tra i due enti proseguirà nei prossimi mesi con altre sessioni di formazione.