F1, Leclerc la prima in casa su Ferrari

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Questo è il mio primo Gp di casa da pilota Ferrari e sarà di certo un fine settimana particolare. Per fare bene a Montecarlo serve tutto, dal coraggio alla bravura, dalla fortuna alla vettura competitiva. Speriamo di poter fare bella figura davanti alla mia gente. Io di certo darò il massimo". Charles Leclerc è pronto a 'giocare' in casa al volante della SF90 sulle strade del Principato. "Mi ricordo quando da bambino ero solito passare il pomeriggio da un amico che aveva un appartamento la cui terrazza si affacciava proprio sulla curva di St. Devote - racconta il pilota del Team di Maranello -. Noi giocavamo con le macchinine e sotto passavano le monoposto vere. Mi sono sempre detto che sarebbe stato bellissimo, un giorno, poter essere protagonista di questa gara.

Ebbene, quel giorno è arrivato e quest'anno il fatto di essere in gara qui con la Ferrari, mi permette di parlare a buon diritto di sogno avverato".