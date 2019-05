Il musical Chicago al Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - La 7/a edizione di A Summer Musical Festival, organizzato dalla Bernstein School of Musical Theater di Bologna prosegue al Teatro Duse dal 24 al 26 maggio con Chicago, il musical americano col più alto numero di repliche che sia mai stato rappresentato sia a Londra che a Broadway. Lo spettacolo, scritto da Kander&Ebb, verrà proposto con la regia di Saverio Marconi e le coreografie di Gillian Bruce. Assimilati la grandezza del musical di Bob Fosse e la pluripremiata versione cinematografica di Rob Marshall, Marconi riporta in Italia questo capolavoro facendolo suo in una versione che sta a metà fra l'essenzialità del musical e la ricchezza del film, con l'intento di riportare il sapore delle forti emozioni in uno spettacolo dove momenti che divertono si alternano a momenti di denuncia.