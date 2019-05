Torna la Festa del racconto

Storia, memoria e futuro per 'raccontare il tempo'. E' questo il tema della XIV edizione della Festa del racconto che si svolgerà a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, nel Modenese, da questa domenica al 2 giugno. Ad aprire la kermesse, organizzata dalla Biblioteca 'A.Loira' in collaborazione con la Fondazione Campori e grazie al contributo della Fondazione Cr Carpi, sarà la filosofa Michela Marzano che, a Soliera, parlerà di ciò che resta quando i ricordi se ne vanno, mentre venerdì a Carpi il giornalista Ezio Mauro ragionerà sul valore della storia prima che l'attore Kim Rossi Stuart presenti 'Le guarigioni', cinque racconti che hanno per protagonisti personaggi curiosi e buffi. Tra gli ospiti anche uno dei padri del bosone di Higgs, il fisico del Cern Guido Tonelli, Stefano Bartezzaghi, lo scrittore inglese Jonathan Coe che traccerà un profilo dell'Inghilterra nell'era della Brexit e il climatologo Luca Mercalli.