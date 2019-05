Il festival del turismo responsabile

La Restanza, curare i propri territori come bene comune per il mantenimento di risorse e tradizioni, è il tema di 'It.A.Cà', il festival di turismo responsabile in programma a Bologna e in Appennino dal 24 maggio al 2 giugno, promosso da Destination Bologna e Città Metropolitana. Previsti convegni, proiezioni, progetti innovativi, appuntamenti, presentazione di libri e incontri, con un convegno nella giornata di apertura, a Palazzo Malvezzi, su 'La rinascita dei territori in abbandono attraverso i racconti di chi resta'. Poi il calendario si snoderà tra le Serre dei Giardini Margherita, il Focus sulla fotografia con la mostra di James Oatway, visite guidate, gare di orienteering, camminate a tutto 'plogging' con la pulizia di aree verdi. In Appennino, il 31, un convegno a Marzabotto sul turismo come sviluppo economico del territorio, iniziative nel parco di Monte Sole e a Castiglione dei Pepoli. La Val di Zena sarà protagonista del fine settimana dell'8-9 giugno.