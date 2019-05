Concerto in silenzio, con cuffie wifi

Una suggestiva esperienza multisensoriale: si annuncia così il concerto, 'Yamaha Silent Wifi Concert', del pianista milanese Andrea Vizzini in programma il 25 maggio alle 21 in Piazza Santo Stefano a Bologna organizzato dall'Associazione Mozart 14, in collaborazione con Yamaha Music Italia. L'ingresso all'evento è gratuito ma sono gradite donazioni a favore delle attività dell'associazione voluta da Claudio Abbado che porta musica e musicoterapia in contesti di disagio fisico e psichico, in particolare il progetto Tamino rivolto ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna. Un concerto eseguito nel silenzio della notte su un pianoforte silenzioso e udibile dal pubblico solamente tramite cuffie wifi Silent System, libero di vagare entro un raggio di 500 metri. Durante il concerto il pittore Valerio Cassano e l'attore Antonio Gargiulo tradurranno in colori e parole le suggestioni sentite e le emozioni suscitate dall'ascolto della musica.