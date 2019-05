'Al Meni', gli chef nel circo di Fellini

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Torna a Rimini, il 22 e il 23 giugno, 'Al Meni', il tendone dei sapori, ispirato all'immaginario felliniano e orchestrato dallo chef Massimo Bottura che, insieme a 12 chef emiliano-romagnoli e 12 promesse della cucina internazionale, sarà sotto i riflettori, fra showcooking e piatti stellati a prezzi da street food sul lungomare di Rimini.

Gli chef saranno impegnati in un grande tendone, come quello di Otto e mezzo, allestito in piazzale Fellini, dove ci sarà anche un mercato degli artigiani e dei prodotti di eccellenza fra percorsi del gusto, incontri con autori ed esperti, laboratori, itinerari col personal shopper alla scoperta dei prodotti di qualità, spazi dedicati al cibo di strada d'autore e ai gelati stellati. E poi ancora la festa del sabato sera in riva al mare e il pic nic della domenica, nei giardini del Grand Hotel. Quest'anno 'Al Meni' sposa la filosofia 'plastic free', si impegna sul tema 'mare bene comune' e nel contrasto allo spreco alimentare.