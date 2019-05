Giro: Conti conserva la maglia rosa

(ANSA) - SAN MARINO, 19 MAG - Valerio Conti si è difeso con tutte le armi a disposizione - sotto la pioggia e nella nebbia - per conservare la maglia rosa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, nella cronometro disputata fra Riccione e San Marino, disputata su un percorso lungo 34,8 chilometri. Il corridore romano ha dovuto superarsi per restare al comando della classifica generale: ha chiuso la prova al 38mo posto, a 3'34".

Ora guida la classifica con 1'50" su Roglic, secondo (Nibali è 11mo a 3'34"). Il britannico Simon Yates non è riuscito ad andare oltre il 32/o posto, con ben 3'11" di ritardo dal vincitore, mentre il colombiano Miguel Angel Lopez si è piazzato al 41/o posto, giungendo a 3'45". Meglio di lui l'ecuadoriano Richard Carapaz, 12/o, a 1'55".