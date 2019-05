Meteo:Coldiretti,raccolta miele azzerata

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Il maltempo che, nei giorni scorsi, si è abbattuto sull'Emilia-Romagna mette in seria difficoltà l'apicoltura regionale con la "produzione del miele di acacia" sostanzialmente "persa". A lanciare l'allarme è la Coldiretti emiliano-romagnola secondo cui "l'andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente capriccioso non ha consentito alle api neanche di trovare nettare sufficiente da portare nell'alveare".

Questo, argomenta l'associazione, "mette a rischio l'intera produzione di miele" a livello regionale, "per il 2019". Di fatto, viene evidenziato, "la pazza primavera ha creato gravi problemi agli alveari con il maltempo che ha compromesso molte fioriture e le api che non hanno la possibilità di raccogliere il nettare. Il poco miele che sono riuscite a produrre se lo mangiano per sopravvivere".

Lo scorso anno la produzione di miele dell'Emilia-Romagna è stata di 1.440 tonnellate, con un incremento del 20% rispetto al 2017.