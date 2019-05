Maltempo, inchiesta a Forlì per esondazione Montone

La Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, retta da Maria Teresa Cameli, ha aperto un fascicolo sull'esondazione del fiume Montone che ha interessato oltre 160 ettari del territorio, nel Forlivese, di Villafranca e San Martino in Villafranca, con centinaia di abitazioni invase dalle acque. Al momento l'ipotesi di reato, contro ignoti, è per "inondazione colposa".

L'indagine, che vede impegnata anche il pm Federica Messina, sta provvedendo a raccogliere tutta la documentazione, tramite polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e i tecnici di tutte le realtà intervenute, utile a chiarire quanto accaduto fra lunedì e martedì scorsi sugli argini del corso d'acqua ed eventuali responsabilità. In particolare si vuole chiarire quale eventuale ruolo nel disastro abbiano avuti i lavori svolti, o in corso, in corrispondenza di un sottopasso dell'A14 nel punto dove si sono verificate le brecce negli argini.