Cannes, restaurato Miracolo a Milano

Un capolavoro uscito dal cappello di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini: 'Miracolo a Milano', tratto dal romanzo 'Totò il buono' dello stesso Zavattini, che collaborò anche alla sceneggiatura assieme a Vittorio De Sica, Miracolo a Milano torna restaurato sulla croisette dopo la palma d'oro (che all'epoca si chiamava grand prix) per il miglior film, vinta nel 1951. La versione restaurata di una delle pellicole simbolo del periodo neorealista, sarà presentata domani al 72 festival di Cannes, nell'ambito della sezione Cannes Classics, alle 13.30 in Salle Buuel. Il restauro del film, realizzato dal Laboratorio l'immagine ritrovata, è promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e Compass film, in collaborazione con Mediaset, Infinity tv, Artur Cohn, Films Sans Frontières e Variety Communications.