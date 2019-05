'Sposerò Harry Potter', romanzo in chat

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Lo smartphone si trasforma in un libro: 'Sposerò Harry Potter', di Belinda Barth & Elisa Capanni, edito da Rusconi Libri. Un romanzo interamente scritto in chat.

Il 17 maggio alle 18 alla Coop Ambasciatori a Bologna le due autrici presenteranno il libro insieme a Ambra Cotti, quindicenne youtuber bolognese con più di 1 milione di followers sul social Tik Tok.

'Sposerò Harry Potter', primo romanzo a dare voce alla WhtasApp generation, racconta la storia di Ariel, studentessa liceale al primo anno, che si sente brutta e sfigata. A differenza di tutte le sue coetanee non ha avuto ancora le mestruazioni né ha mai dato un bacio a un ragazzo. "I libri per ragazzi - dicono le autrici - vengono pensati e scritti per piacere ai genitori, noi invece ci siamo rivolte direttamente ai lettori adolescenti usando emoticon, slang, abbreviazioni. Primi amori, bullismo e dislessia sono argomenti abituali per i ragazzi ma non per gli adulti, il nostro obiettivo era affrontare temi seri con leggerezza".