Scontro mezzi pesanti sulla A13, due feriti

Un tamponamento fra mezzi pesanti ha completamente bloccato in tarda mattinata, intorno alle 11.20, il tratto fra Altedo e Bologna della A13, in direzione Sud. In seguito all'incidente, che ha provocato due feriti, uno dei due autoarticolati si è ribaltato ai lati della carreggiata rendendo necessaria la chiusura per quasi due ore del tratto autostradale, dove si è formata una coda di circa cinque chilometri. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Altedo, i vigili del fuoco di Bologna e le ambulanze del 118, che hanno trasportato in ospedale i due camionisti, entrambi in condizioni di media gravità.