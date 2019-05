Matera 2019 e il 'Purgatorio' di Dante

(ANSA) - MATERA, 16 MAG - Da venerdì 17 maggio al 2 giugno, tutti i giorni, nel Complesso delle Monacelle, nel centro storico di Matera (Capitale europea della Cultura 2019) sarà rappresentato il "Purgatorio" dalla Divina commedia di Dante Alighieri per cui, in totale, nella "chiamata pubblica" sono state coinvolte 500 persone. Il progetto - ideato e diretto da Ermanna Montanari e Marco Martinelli - è coprodotto da Fondazione Matera-Basilicata 2019, Ravenna Festival/Teatro Alighieri, in collaborazione con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.