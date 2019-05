Maltempo, Emilia-Romagna verso normalità

Migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna e si va verso il ritorno alla normalità con la quasi totalità degli sfollati che sono ritornati nelle proprie case dopo l'emergenza dei giorni scorsi. Per domani non si prevede nessuna allerta meteo.

Per quanto riguarda la situazione nei territori più duramente colpiti dalla recente ondata di maltempo, le ultime criticità si concentrano ancora a Villafranca, nel Forlivese, dove sono al lavoro ancora oggi volontari per ripulire le abitazioni da fango e detriti, e a Campogalliano, nel Modenese, dove pure sono in azione gli ultimi volontari, anche di Croce rossa e Associazione nazionale alpini. Sono ancora fuori casa alcune famiglie dell'Appennino del territorio di Forlì-Cesena: una famiglia a Sarsina, cinque a Verghereto, una a Bagno e sei famiglie colpite dalle esondazioni del Savio a Cesena. Sono rientrati nelle loro abitazioni tutti gli sfollati di Forlì e di Campogalliano.