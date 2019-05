A Parma il 19/o Open d'Italia Disabili

(ANSA) - PARMA, 16 MAG - Approda in provincia di Parma l'Open d'Italia Disabili-Sanofi Genzyme, torneo internazionale di golf che vede in gara una quarantina di atleti provenienti da ogni parte del mondo. Un evento fortemente voluto dalla Federgolf nell'ambito delle iniziative legate al progetto Ryder Cup 2022 con cui la Fig vuole sottolineare la trasversalità di uno sport, il golf, davvero per tutti. "Troppo spesso questa disciplina sportiva viene disegnata come uno sport per privilegiati - ha spiegato Gian Paolo Montali, direttore generale Progetto Ryder Cup 2022 -: così non è e le nostre iniziative per portarla nelle scuole, nelle piazze e fra i disabili nasce proprio dalla volontà di dare una opportunità in più per tutti. L'Open che ha preso il via oggi al Golf Club del Ducato deve essere una vetrina per convincere i ragazzi disabili che è il momento per uscire di casa, per vivere una esperienza nello sport. Il golf è l'unico sport che ha l'handicap al di fuori e che permette davvero a tutti di poter essere protagonisti".