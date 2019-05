StraBologna, in città di corsa o di passo

Domenica 26 maggio torna la StraBologna, una grande festa della città per correre o camminare tra le vie del centro. Quest'anno la manifestazione podistica amatoriale organizzata dalla Uisp durerà tre giorni. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio sarà possibile trovare in Piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner. Sabato 25 diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone della Piazza e la domenica, alle ore 10.30, partenza da via Rizzoli per la 40/a edizione della StraBologna.

"Abbiamo ideato quattro diverse maglie che rappresentano i simboli di Bologna - spiegano gli organizzatori alla presentazione di Palazzo D'Accursio - e che riempiranno le vie del centro attraverso i tre percorsi recentemente migliorati per agevolare l'accesso ai seggi". La kermesse, infatti, si svolge in concomitanza con le elezioni Europee.