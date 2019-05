Motogp, Rossi "voglio tornare sul podio"

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Voglio tornare sul podio": Valentino Rossi punta dritto all'obiettivo in vista del gran premio di Francia in programma domenica sul circuito di Le Mans. "Il test di Jerez è stato abbastanza positivo e penso che possiamo provare qualcosa durante il weekend in Francia - le parole del 'dottore' - Le Mans è una pista che mi piace molto e la nostra Yamaha è solitamente competitiva. L'obiettivo è quello di avere un buon fine settimana, lavorare bene dal primo turno in poi ed essere veloci sin dal primo giorno. Abbiamo avuto un buon ritmo di gara l'anno scorso, quindi vogliamo iniziare a lavorare da quello".

"Spero che il meteo possa reggere durante tutto il weekend, così da poter mostrare tutto il nostro potenziale - ha concluso Rossi - Voglio tornare sul podio e faremo del nostro meglio con la squadra".