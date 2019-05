Campione di nuoto Orsi blocca una ladra

Il campione di nuoto Marco Orsi, che è anche agente scelto di Polizia con le 'Fiamme Oro', ha bloccato e fatto arrestare una ladra che aveva commesso un furto in un supermercato. E' successo ieri pomeriggio al Centrolame di via Marco Polo, a Bologna, dove l'atleta stava facendo la spesa con la fidanzata. Ha visto una donna allontanarsi di corsa nella galleria del centro, con addosso un evidente fardello che nascondeva sei bottiglie di superalcolici. Si è messo all'inseguimento e, con l'aiuto degli addetti alla sicurezza, l'ha bloccata. Dopo una breve colluttazione, la donna è stata arrestata dai colleghi poliziotti del commissariato Santa Viola. "Sono fiero di essere un agente di Polizia e mi sono sentito in dovere di fare qualcosa". ha raccontato Orsi al tg dell'emittente E'tv.

"Ho capito che quella donna nascondeva qualcosa e non ci ho pensato due volte a rincorrerla. Nonostante la mia stazza sono riuscito a frenarla, grazie all'intervento dei colleghi del Santa Viola che ringrazio!".