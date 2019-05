A Rimini l'Europeo di street dance

Tutto pronto a Rimini per l'appuntamento all'Rds Stadium con l'Europeo di Breakdance, Hip Hop e Electric Boogie, promosso dall'International Dance Organization che, dal 16 al 19 maggio trasformerà la città romagnola in un tempio della street dance internazionale.

Attesi oltre 2.000 atleti, provenienti da 26 nazioni che si sfideranno in evoluzioni, battle e gare one to one nei cyper e nelle arene tipiche dell'arti di strada. In pista le categorie Children, Junior e Adult suddivise a loro volta in Solo Male, Solo Female, Duo, Group e Formation che vedranno gareggiare gli under11, 12/15 e 16/Oltre. I migliori partecipanti alle gare di breakdance, nella categoria 12-15 anni, formeranno la nuova nazionale under 18 che potrà partecipare alle selezioni per le Olimpiadi Giovanili che si terranno in Senegal nel 2022 e alla categoria 16/Oltre con gli azzurri Alessandra Cortesia, Alex Mammì, Eleonora Mereu e Mattia Schinco che puntano alla vittoria nell'Europeo e che parteciperanno al Mondiale in Cina.