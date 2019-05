Nuove tecnologie per l'ospedale Bufalini

Nuove attrezzature e tecnologie per facilitare e migliorare il compito dei professionisti che lavorano all'ospedale Bufalini di Cesena, consentendo diagnosi e cure sempre più qualificate. Le macchine, acquistate grazie ad un investimento dell'Ausl Romagna di 2.650.999 euro nel 2018 e di 1.792.000 euro nel 2019, sono state presentate questa mattina dal direttore sanitario dell'azienda romagnola Stefano Busetti, dal direttore del presidio ospedaliero Carlo Lusenti e dal direttore dell'area dipartimentale risorse strutturali e tecnologiche Stefano Sanniti.

Tra i nuovi strumenti, un tomografo computerizzato per la neuroradiologia, che può eseguire Tac per una vasta gamma di applicazioni specialistiche in campo non solo neurologico, ma anche vascolare, cardiologico, oncologico e traumatologico. Il sistema, è progettato per contenere al massimo la dose da radiazione.