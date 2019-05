A Fontevivo ci sarà via Bud Spencer

A Fontevivo, in provincia di Parma, una strada sarà intitolata a Bud Spencer. Il 1/o giugno il territorio della cittadina parmense sarà inoltre un grande set cinematografico con iniziative dedicate a Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, l'atleta, attore cinematografico e sceneggiatore scomparso tre anni fa e protagonista di pellicole di successo da solo e in coppia con Terence Hill.

"Per tutta la giornata - spiegano il Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza e il Vicesindaco Matteo Agoletti - avranno luogo iniziative legate alla figura dell'amatissimo attore cui parteciperà anche il figlio Giuseppe Pedersoli. Dopo l'intitolazione della prima strada italiana al grande Bud, avranno luogo una serie di iniziative collaterali". Sarà allestita un'area Western, con la famosa slitta di Trinità. Non mancherà inoltre la gara di braccio di Ferro e la cena con fagioli a volontà e altri piatti a tema.

L'intrattenimento musicale sarà affidato alla Dune Buggy Band.