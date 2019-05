Violento scontro tra auto a Lagosanto, muore 19enne

Incidente mortale questa notte sulla strada provinciale 15 a Lagosanto, in provincia di Ferrara. La vittima si chiama Marco Barboni, studente 19enne di Comacchio deceduto sul colpo. Intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica due auto si sono scontrate: l'impatto è stato violento e per il giovane comacchiese, a bordo di una delle due vetture, non c'è stato nulla da fare. Sull'altra auto c'erano due persone, padre e figlia di 14 anni. I due sono stati soccorsi e poi trasportati all'ospedale San'Anna di Cona per accertamenti e cure: hanno riportato alcune ferite ma non gravi. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Comacchio e i carabinieri di Lagosanto.