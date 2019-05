Ubriaco picchia moglie che lo rimprovera, denunciato

Rientra a casa dopo una serata fuori con gli amici e, rimproverato dalla moglie perché ubriaco, picchia la consorte che riesce a divincolarsi e fuggire. È accaduto a San Polo d'Enza, nel Reggiano. Soccorsa da un automobilista e poi da una pattuglia di carabinieri, la donna, 28 anni, è stata condotta in ospedale, poi dimessa con una prognosi di cinque giorni per lividi al collo e una piccola tumefazione alla mano. Il marito, un 30enne residente a Campogalliano, è stato denunciato per lesioni. I due erano sposati da appena quattro mesi.