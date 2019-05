Sfoglia da Guinness a Bologna, record con 120 metri. FOTO

È da Guinness dei primati la sfoglia di 120 metri tirata al mattarello oggi a Fico Eataly World, il parco tematico del cibo di Bologna. Evento presenziato da 55 'artisti' del mattarello che hanno declinato poi la maxi sfoglia in decine di formati e ripieni con ricette di tutta Italia. Artefice del record un vero e proprio 'dream team' della pasta all'uovo: 'Cesarine' da 10 regioni, 'Mariette' di Casa Artusi, l'Associazione Sfogline Bolognesi e quelle della San Nicola di Castelfranco Emilia, giovani della start up Sfogliamo e tanti appassionati. Bologna, 'capitale' della pasta all'uovo, riesce così a battere dopo quattro anni il primato per la sfoglia più lunga a mondo raggiunto in occasione di Expo 2015 a Milano.