'Detective' sul clima, studenti italiani premiati

C'è anche un team italiano, composto da sei alunni del liceo Tassoni di Modena, fra i quattro europei che saranno premiati per progetti legati allo studio del clima dall'Agenzia spaziale europea e dall'Agenzia spaziale italiana al congresso internazionale 'Living Planet Symposium' a Milano martedì 14 maggio. Gli altri tre team sono di Finlandia, Grecia e Spagna.

Unica scuola del nostro Paese a ricevere l'ambito 'Climate Detectives Award', il liceo modenese presenterà davanti alla giuria internazionale il lavoro del team 'Hot Inspectors' incentrato su 'Cambiamenti climatici, inquinamento ed eventi estremi a Modena e in Emilia-Romagna'. Il progetto ha avuto lo scopo di legare i cambiamenti climatici in regione all'inquinamento atmosferico nei periodi di alta pressione stabile e picchi di calore, e agli eventi atmosferici estremi registrati in estate e in inverno.