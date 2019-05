Belotti,Toro in Champions? voliamo bassi

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Toro in Champions? Voliamo bassi, dobbiamo pensare di fare nove punti, tre li abbiamo fatti e adesso abbiamo ancora due partite. A fine campionato tireremo le somme". Così il 'Gallo' Belotti al termine di Torino-Sassuolo.

Il capitano dei granata parla anche del suo bellissimo gol in rovesciata, che non è il primo che segna in questo modo al Sassuolo. "Due gol su rovesciata al Sassuolo? Ho rischiato di fare anche il terzo, da questo punto di vista il Sassuolo mi porta bene - dice Belotti -. Era importante vincere e sono contento di aver fatto gol soprattutto perché prima avevo sbagliato il rigore, ma l'aiuto dei compagni all'intervallo mi è servito. C'è qualcuno che mi ha detto che avrei fatto doppietta, sono contento di essermi rifatto". "Quale delle due rovesciate preferisco? - dice ancora - Quella di oggi devo rivederla bene ma penso siano entrambe bellissime, le scelgo tutte e due. Sono parecchio istintivo, quando arriva una palla cerco di capire come prenderla e vado a prenderla in quel modo".