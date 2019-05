Record di espositori per Zoomark 2019

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - Aumento significativo di visitatori dall'estero e presenza record di oltre 700 espositori per la 18/a Zoomark International, fiera sul mondo degli animali domestici che si è chiusa ieri nel capoluogo emiliano.

Organizzata da BolognaFiere col patrocinio dell'Associazione tra le imprese per l'alimentazione e la cura degli 'amici dell'uomo' (Assalco) e dell'Associazione medici veterinari (Anmvi), la rassegna quest'anno si è concentrata in particolare sulle opportunità di business per Stati Uniti, Canada, Russia, Gran Bretagna, Cina, India e Repubblica Ceca.

"Quello del 'pet' è un mercato che si è evoluto negli anni - ha spiegato Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere - Zoomark si conferma l'evento più importante in Europa: una grande piattaforma espositiva che anche quest'anno ha accolto un numero considerevole di buyer, di cui oltre il 40% provenienti dall'estero, in crescita del 23% rispetto all'edizione 2017".