Migranti: volontari a scuola di salvataggi, con Mediterranea

"Attivarsi insieme per cambiare le cose, in mare e in terra". È con questo spirito che Mediterranea Saving Humans, la cui nave Mare Jonio oggi è approdata a Lampedusa con 30 migranti salvati ed è stata sequestrata dalla guardia di finanza, lancia la prima formazione pubblica dei suoi equipaggi. Iniziativa che parte a Bologna e Cervia (Ravenna).

Si tratta di tre giorni per imparare a gestire le emergenze in mare, diventando parte essenziale delle missioni di Mediterranea, che non si definisce una 'Ong' ma 'Azione Non Governativa'. Il programma prevede non solo momenti di dibattito e assemblee, ma anche workshop pratici e dimostrazioni sul 'campo': da oggi fino a domenica Bologna e Cervia saranno le piazze scelte per addestrare e reclutare nuovi volontari e renderli in grado di contribuire al salvataggio in mare dei migranti.