Giardini aperti a Ferrara

Novanta giardini privati, aperti dai proprietari, potranno essere visitati a Ferrara sabato 11 e domenica 12 maggio grazie alla manifestazione 'Interno Verde', che l'associazione Ilturco, ha ideato raccogliendo la disponibilità di famiglie, istituzioni, circoli e attività commerciali. Per un weekend si apriranno porte e portoni permettendo di esplorare il capoluogo estense in modo originale e inedito. L'obiettivo è sensibilizzare i visitatori al rispetto e alla valorizzazione del verde, fornire alla comunità una chiave per interpretare più profondamente il senso dello spazio che si attraversa, sollecitare anche nei confronti degli ospiti provenienti da altre città una più completa comprensione del passato e maggiore consapevolezza della ricchezza presente, che necessita di essere tutelata e promossa.

Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico, storico e architettonico, a disposizione online oltre che presso i luoghi coinvolti.