Cesare Mattei raccontato in un docufilm

'Il conte Magico', docufilm sulla storia di Cesare Mattei (1809-1896), inventore tra l'altro della elettromeopatia e scienziato noto in tutta Europa (a Londra la Regina gli riservò un appartamento, citato anche nel romanzo 'Fratelli Karamazov'), costruttore di una fantasmagorica Rocchetta, a Riola di Vergato (Bologna), arriverà sullo schermo il 13 maggio in prima nazionale all'Odeon di Bologna.

Restaurata negli scorsi anni, la Rocchetta affascina come un castello incantato per i simboli esoterici e i rimandi astrologici, in un affascinante incrocio di stili e architetture, stravagante come Mattei che vi abitò.

Diretto e scritto da Marco Melluso e Diego Schiavo (già autori di 'La signora Matilde'), prodotto da Genoma con il supporto della Film Commission E-R, 'Il conte Magico' è una narrazione ironica e divertente in un viaggio avventuroso nel castello. Protagonisti Antonio Pisu, Roberta Giallo, Eraldo Turra, Luciano Manzalini, e la partecipazione di Ivano Marescotti.