Muti aprirà la 70/a Sagra Malatestiana

(ANSA) - RIMINI, 9 MAG - Sarà Riccardo Muti con la sua 'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini' ad aprire - il prossimo 3 agosto - la 70/a edizione della 'Sagra Musicale Malatestiana' salendo sul palco del Teatro Amintore Galli di Rimini restituito di recente alla città romagnola dopo un lungo restauro necessario per ricucire le ferite lasciate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

In scena il maestro napoletano porterà una selezione di brani tratti da 'Le Nozze di Figaro'. Il concerto è uno degli eventi che coronano le giornate dell'Italian Opera Academy: dal 20 luglio al 2 agosto al Teatro Alighieri di Ravenna Muti sarà impegnato in due settimane di prove dedicate proprio al titolo mozartiano e aperte al pubblico.