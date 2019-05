Giro: Nibali, il successo mi manca

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - "In questo momento è difficile scegliere quale sarà la tappa più sorprendente. Come mi approccio alla corsa rosa? L'anno scorso ho vissuto un anno molto difficilersa. Avevo puntato sul Tour, ma è andata male non per colpa mia". Così Vincenzo Nibali in vista del via dle Giro d'Italia. Il corridore siciliano non vince dalla Milano-Sanremo 2018, ma vuole mettere fine al proprio digiuno. "La vittoria mi manca. Quest'anno sono partito un po' più tardi con la preparazione, abbiamo lavorato attentamente, cercando di avere la squadra migliore per il Giro. Non significa nulla non avere vinto niente finora, non è detto che si arrivi a una corsa a tappe vincendo delle corse - sottolinea lo 'Squalo' -. Anche perché, il lavoro in altura dà risultati a lungo andare. E poi, anche Dumoulin arriva a questo Giro senza avere acquisito risultati".