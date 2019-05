Gattina 'Carlotta' salvata da Cc e Vvf. FOTO

Una gattina che era rimasta bloccata nel vano motore di un'auto in sosta, dove era entrata probabilmente per ripararsi dalla pioggia battente, è stata salvata da Carabinieri e Vigili del Fuoco. È successo ieri sera a San Lazzaro, nel Bolognese.

I miagolii del felino sono stati sentiti da una passante che si è fermata e ha dato l'allarme. Si trattava di un cucciolo di poco più di un mese: recuperata dai militari e dai pompieri, la gattina è stata asciugata e affidata a una signora della zona che, dopo averla battezzata Carlotta, l'ha portata in una clinica veterinaria di Ozzano Emilia per farla visitare. Carlotta sta bene e a breve sarà trasferita in una struttura idonea, in attesa di essere adottata.