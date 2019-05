F1: Leclerc, ora rimonte come Champions

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Siamo estremamente uniti come team e questo si sente nelle dinamiche di squadra. Credo che come è accaduto recentemente nella Champions League, in cui una squadra ha rimontato un passivo molto pesante in partenza, anche in casa nostra sia forte la volontà di invertire la tendenza dopo un inizio non facile sotto il profilo dei risultati. Ce la metteremo tutta". Charles Leclerc guarda ai risultati della Champions calcistica per caricare la Ferrari in vista del Gp di Spagna, quinta prova del mondiale di formula 1. Il pilota del team di Maranello sarà in pista sul circuito del Montmelò da domani con le prove libere.