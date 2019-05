A Bologna rievocazione battaglia 1848

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAG - Oltre duecentocinquanta rievocatori, figuranti e danzatori in costume metteranno in scena fatti, battaglie e spaccati di vita quotidiana della Bologna dell'Ottocento, espressioni della storia del territorio e del Risorgimento d'Italia. Tra cui la rievocazione il 19 maggio nella piazza intitolata proprio all'VIII agosto 1848, della battaglia contro gli austriaci, preludio alla liberazione definitiva dagli occupanti del 1859.

Saranno usati fucili a salve e macchine sceniche che simuleranno i cannoni dell'epoca, con la garanzia di misure di sicurezza per gli spettatori presenti. È uno degli appuntamenti di 'Bologna da quel momento fu libera' che dal 18 maggio al 18 giugno ospiterà diverse iniziative, tra cui una mostra al museo del Risorgimento ed altre rievocazioni, come il Gran Ballo dell'unità d'Italia in piazza Carducci, parate militari e cortei storici nelle strade del centro cittadino e rievocazioni di episodi storici.

Il programma completo: www.rievocazione.8cento.org.