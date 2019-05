Torna in Romagna la 'Notte del liscio'

(ANSA) - CESENATICO (FORLÌ-CESENA), 8 MAG - Si terrà al 14 al 16 giugno la 4/a edizione de 'La notte del liscio', la grande festa del ballo che per un intero fine settimana vede la Romagna diventare la capitale del ballo di coppia con uno dei festival folk più importanti d'Italia. Alla kermesse, nata in Emilia-Romagna e voluta dalla Regione e dall'Azienda di Promozione Turistica Regionale, partecipano anche quest'anno tanti ospiti, che si alterneranno sul palco in decine di appuntamenti tra concerti, esibizioni, e poi mostre sulla storia del liscio e omaggi che vedranno protagonisti, oltre alle più famose orchestre folk e del liscio, artisti pop di ieri e di oggi. Gli eventi principali si svolgeranno il 14 di giugno in Piazza Andrea Costa a Cesenatico e il 15 giugno sulla spiaggia Bagno Corrado 2 e i Giardini Don Guanella di Gatteo Mare.

Il programma completo de La Notte del Liscio sarà comunicato nei prossimi giorni.