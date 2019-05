Motocross: Fontanesi, 'sono incinta'

La pluricampionessa del mondo di motocross Kiara Fontanesi non potrà nel 2019 andare all'attacco del suo settimo titolo iridato. La 25enne parmense ha annunciato sui social di essere incinta. Lo ha fatto anche postando una foto con il compagno David Parenti, campione di boxe thailandese. Fontanesi aveva rinunciato già alla prima gara stagionale, ora ha annunciato lo stop definitivo per affrontare la gravidanza. "Quest'anno non correrò il mondiale motocross per realizzare il mio più grande sogno: diventare mamma. - ha scritto sul web Kiara Fontanesi - In questi mesi la priorità sarà la mia bambina, poi quando nascerà mi rimetterò al lavoro per tornare a correre e lottare per il titolo 2020 per me e per la mia famiglia".