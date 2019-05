La Toscanini suona Libertà per l'Europa

Il Parco di Casa Cervi a Gattatico, nel Reggiano, ospiterà l'11 maggio prossimo alle ore 20 il Concerto della Libertà per l'Europa dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini diretta da Vincenzo Milletarì. Il programma si compone di musiche sinfoniche che sono allo stesso tempo molto popolari ma anche portatrici di valori legati alla costruzione europea e alle tradizioni nazionali dei singoli Paesi, quali l'amore per la libertà, per la patria, per la giustizia, come 'Il canto degli italiani' di Michele Novaro, inno nazionale del nostro Paese le cui parole sono del poeta milanese Goffredo Mameli, morto a 22 anni per difendere la Repubblica Romana del 1849.

Seguiranno l'Inno alla Gioia, tratto dalla Nona Sinfonia di Beethoven, e scelto come inno dell'Europa unita, e la sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi, nella quale riecheggiano tutti i temi dell'opera, a partire dal celebre coro Va' pensiero, simbolo musicale del Risorgimento.