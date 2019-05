Giustizia: separazione delle carriere, convegno a Bologna

È organizzato per il 13 maggio a Bologna un convegno dedicato al tema delle separazione delle carriere in magistratura. 'Separare le carriere dei magistrati.

E dopo?' è il titolo dell'iniziativa promossa da Area Democratica per la giustizia, gruppo di magistratura associata e dalla Camera penale 'Franco Bricola'. Il convegno si terrà nella sala Bolognini del Centro San Domenico nell'omonima piazza, con inizio alle 15. Dopo l'introduzione di Morena Plazzi, procuratore aggiunto a Bologna e coordinatore nazionale Area Dg, seguirà il dibattito con gli interventi di Alfredo Bazoli (commissione giustizia Camera dei deputati), Giandomenico Caiazza (presidente dell'Unione delle camere penali), Giuseppe Cascini (consigliere Csm), Roberto D'Errico (presidente Camera penale di Bologna), Piergiorgio Morosini (Gip al tribunale di Palermo), e Armando Spataro (ex procuratore della Repubblica a Torino). Modererà la giornalista Liana Milella.(ANSA).