A Ravenna il Festival dei burattini

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAG - Ravenna è pronta a popolarsi di burattinai e marionettisti e a diventare per qualche giorno capitale del teatro di figura: dal 21 al 26 maggio ospiterà 'Arrivano dal Mare! - GenerAzioni', la 44/ma edizione del Festival italiano dedicato al mondo del Teatro dei Burattini e delle Marionette. In programma nella città estense decine di eventi, mostre, spettacoli per ogni età e iniziative in filo diretto con le scuole d'infanzia.

Il festival, tra gli eventi di settore più importanti in Italia, rappresenta per le compagnie un momento per confrontarsi, incontrarsi e per mostrare il proprio lavoro a una platea internazionale di esperti e appassionati. Festeggerà per l'occasione un compleanno importante, 40 anni di attività, la famiglia Monticelli, quinta generazione di marionettisti e burattinai, che col suo Teatro del Drago guida la direzione artistica dell'evento.