Mare E-R conferma sette bandiere blu

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAG - Il mare dell'Emilia-Romagna conferma le sue sette bandiere blu, riconoscimento assegnato ogni anno ai Comuni per la qualità ambientale delle località rivierasche. In Regione non c'è nessuna new entry, ma nemmeno delle esclusioni.

Le località insignite della bandiera blu sono Comacchio (Lido Spina, Lido di Volano, Nazioni, Pomposa, Lido degli Scacchi, Garibaldi, Lido degli Estensi) Cesenatico, Ravenna (Casal Borsetti, Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Marina Romea, Porto Corsini) Cervia (Milano Marittima, Pinarella), Misano Adriatico (Punto Dieci, Portoverde), Bellaria-Igea Marina e Cattolica.