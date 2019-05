Usa, la Fda autorizza vendita di Iqos

Via libera da parte della Food and Drug Administration (Fda) statunitense alla vendita di Iqos, il dispositivo che scalda il tabacco senza bruciarlo prodotto dalla Philip Morris, presente con un insediamento produttivo a Crespellano (Bologna). Il sistema, segnala l'agenzia sul proprio sito, "è uno strumento adeguato ai fini della protezione della salute pubblica" e pertanto ne viene autorizzata la vendita negli Usa.

"A seguito di una revisione rigorosa della richiesta - si legge nel documento che riporta l'autorizzazione -, l'agenzia ha deliberato che l'autorizzazione per questi prodotti per il mercato Usa è appropriata per la protezione della salute pubblica perché, fra le altre considerazioni, i prodotti producono meno tossine o in quantità minore rispetto alle sigarette combustibili". Ad esempio, l'esposizione al monossido di carbonio è paragonabile all'esposizione ambientale.