Segnalati nel Parmense 22 casi morbillo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - Sono 22 i casi di morbillo segnalati a Parma e provincia dalla metà di aprile. Lo comunica l'Ausl parmigiana. Dopo un primo gruppo di sei malati - spiega una nota - nei giorni scorsi sono proseguite le segnalazioni: si tratta in maggioranza di adulti, solo due sono minorenni, per lo più maschi nella fascia di età dai 30 ai 35 anni, di cui 18 residenti a Parma e gli altri 4 in provincia. Attualmente due persone sono ricoverate all'Ospedale Maggiore, entrambe in buone condizioni.

Tutti i contatti più stretti delle 22 persone malate sono stati informati e invitati alla vaccinazione. Ad oggi, sono state vaccinate oltre una cinquantina di persone e sono stati fissati altri appuntamenti nei prossimi giorni.