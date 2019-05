Caserme a aperte per 158/o Esercito

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - Un seminario sulle operazioni all'estero e sul ruolo dell'Esercito Italiano nelle politiche di sicurezza nazionali e internazionali, in programma domani dalle 17.30 al Circolo Ufficiali, e l'apertura al pubblico sabato di Palazzo Grassi, per visite guidate alla scoperta di opere d'arte e cimeli storici, e mercoledì delle caserme di Bologna del comando militare Esercito 'Emilia Romagna', del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei 'Ravenna' e del Reggimento Genio Ferrovieri dove verranno organizzate anche dimostrazioni pratiche delle specialità di alcuni reparti. Tutti eventi per celebrare il 158esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano che ricorre il 4 maggio.

Il cartellone di appuntamenti, è organizzato dall'Esercito in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna ed Emil Banca.